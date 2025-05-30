В трех районах Тулы снова целый день будут перебои с водой

Фото Дмитрия Дзюбина.

4 июня с 8.00 до 00.00 в Туле будет пониженное давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города:

южнее улицы Пушкинской,

на пр. Ленина,

в районе Зеленстроя,

на Калужском шоссе,

на ул. Рязанской,

на Новомосковском шоссе,

в д. Гостеевке,

в поселке Косая Гора,

в Скуратотовских поселках.

Как сообщает Тулагорводоканал, в п. Новом, п. Рассвет, п. Иншинском, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево на это время водоснабжение будет отключено.

Эти работы связаны с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к зиме.