В трех районах Тулы снова целый день будут перебои с водой

4 июня с 8.00 до 00.00 в Туле будет пониженное давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов города:
- южнее улицы Пушкинской,
- на пр. Ленина,
- в районе Зеленстроя,
- на Калужском шоссе,
- на ул. Рязанской,
- на Новомосковском шоссе,
- в д. Гостеевке,
- в поселке Косая Гора,
- в Скуратотовских поселках.
Как сообщает Тулагорводоканал, в п. Новом, п. Рассвет, п. Иншинском, с. Зайцево, д. Харино, д. Хопилово, д. Дементеево на это время водоснабжение будет отключено.
Эти работы связаны с подготовкой Окско-Непрейковского водозабора к зиме.