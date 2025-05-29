На ремонт укрытия на улице Первомайской в Туле потратят 15 миллионов рублей

Информация об этом появилась на Госзакупках.

«Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» ищет подрядчика для работ по ремонту защитного сооружения (укрытия), расположенного по адресу: ул. Первомайская, 9.

На ремонт планируется выделить 15 миллионов 2 тысячи 70 рублей 85 копеек. Деньги выделены из городского бюджета. Работы должны завершиться до 15 декабря.

Напомним, в 2025 году на ремонт укрытий в Тульской области будет потрачено 154 миллиона рублей. Ремонтные работы будут проводиться в 49 объектах гражданской обороны в 20 муниципальных образованиях.