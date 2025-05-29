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Просроченное масло и рыбные консервы: что нашли проверяющие на полках в магазинах «Маяк»
Фото с Яндекс.карт.

Просроченное масло и рыбные консервы: что нашли проверяющие на полках в магазинах «Маяк»

Россельхознадзор проверяет торговые точки.

С апреля по май 2025 года специалисты ведомства проверили 10 магазинов «Маяк». Специалисты обнаружили нарушения при продаже молочной, мясной и рыбной продукции.

Отсутствовали документы, которые позволяют отследить происхождение товаров, маркировка. Кроме того, продукцию продавали с истёкшим сроком годности.

«Отобрано 5 проб продукции (масло сливочное, рыбные консервы) для исследования на показатели качества и безопасности. Пробы направлены ИЦНМВЛ ФГБУ „ВНИИЗЖ“, получены отрицательные результаты», — отметили в пресс-службе Россельхознадзора. 

В отношении четырёх магазинов были возбуждены административные дела. 

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