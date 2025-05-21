  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Дмитрий Миляев: «Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности» - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Дмитрий Миляев: «Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Дмитрий Миляев: «Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности»

Глава региона в своем телеграм-канале назвал причину отключения связи.

За прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщил сегодня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. 

«Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются», — написал он.

Глава региона добавил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

«Безопасность важнее всего. Прошу вас с пониманием относиться к таким мерам», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Напомним, с вечера 20 мая туляки также столкнулись с временным отключением мобильного интернета.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 16:15 −2
Другие статьи по темам
Событие
мобильный интернетПВОБПЛА
Люди
Дмитрий Миляев
Место
ТулаТульская область

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Более 900 туляков позвонили в Роспотребнадзор с вопросами по клещевым инфекциям
Более 900 туляков позвонили в Роспотребнадзор с вопросами по клещевым инфекциям
В селе Федяшево 25 мая стартует сезон субботников
В селе Федяшево 25 мая стартует сезон субботников
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.