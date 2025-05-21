Фото пресс-службы правительства Тульской области.

За прошедшие сутки ПВО сбила более 80 беспилотников в разных регионах страны. Об этом сообщил сегодня губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

«Решение о временном отключении мобильного интернета принимается ради безопасности всех жителей. Вражеские воздушные атаки не прекращаются», — написал он.

Глава региона добавил, что стационарный интернет и Wi-Fi работают в штатном режиме.

«Безопасность важнее всего. Прошу вас с пониманием относиться к таким мерам», — подчеркнул Дмитрий Миляев.

Напомним, с вечера 20 мая туляки также столкнулись с временным отключением мобильного интернета.