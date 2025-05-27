В Туле стартовал конкурс дизайн-проектов тульского состава поезда метро

Он будет курсировать по Арбатско-Покровской линии. Конкурс «Открой Тульскую область в метро» стартовал 26 мая.

Участникам предстоит создать оригинальные дизайн-макеты для брендирования вагонов метро, отражающие культурные и исторические особенности Тулы, а также туристических локаций региона.

В числе задач конкурса: поиск художественно выразительных решений для визуального представления Тульской области в Московском метрополитене, привлечение к участию дизайнеров, художников и творческих коллективов, действующих на территории региона, повышение узнаваемости туристических направлений, а также применение творческого потенциала участников для формирования положительного имиджа Тульской области.

Конкурс проводится по пяти номинациям:

1. «Тула — сердце земли Мастеров».

Тематика: отражение идентичности города Тулы как оружейной столицы, родины пряников и самоваров, города мастеров и богатой истории.

2. «Приокские просторы: Алексин и Заокский район».

Тематика: представление природных красот реки Оки, усадеб (Поленова, Дворяниново), исторических мест и зон отдыха.

3. «Наследие городов: Белев, Одоев, Суворов».

Тематика: знакомство с историей и достопримечательностями Белева (пастилой, монастырями), Одоева (филимоновской игрушкой), Суворовского района (природой, историей).

4. «Богородицк и Венев — дворцовые истории и древние пути».

Тематика: показ уникального дворцово-паркового ансамбля в Богородицке (усадьба Бобринских), исторического наследия Венева и его окрестностей.

5. «Куликово поле и Епифань: Эхо ратной славы».

Тематика: отражение значимости Куликовской битвы, музея-заповедника «Куликово поле», колорита купеческой Епифани.

Участниками конкурса могут быть физические лица — граждане РФ, достигшие 14 лет и проживающие на территории Тульской области, а также юридические лица, допущенные к участию на основании Положения. Документы, регламентирующие порядок отбора, размещены на сайте Агентства развития туризма Тульской области.

Представить проекты можно в нескольких номинациях. Победителя ждет денежное вознаграждение — 30 тысяч рублей.

Конкурс проводится в несколько этапов: с 26 мая по 4 июля — прием заявок, с 7 по 10 июля — их рассмотрение на соответствие установленным требованиям конкурса. С 11 по 15 июля — рассмотрение заявок жюри конкурса, определение победителей по номинациям. 21 июля состоится награждение.