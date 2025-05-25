Жительница поврежденного беспилотником дома: «В первую секунду даже испугаться не успела. Потом уже меня трясти начало, и я заплакала…»

В обоих выбиты десятки окон, многие балконы повреждены. Повреждены также 10 автомобилей. С самого утра здесь ведется ликвидация последствий: убирают разбитые стекла, восстанавливают электролинию, временно поликарбонатом закрывают разбитые окна, а также ведутся их замеры для последующей установки новых.

Место падения БПЛА сейчас уже приведено в порядок. Беспилотник приземлился на асфальтированной дорожке между первым и вторым подъездом одной из пятиэтажек. Сейчас о месте падения напоминают только две небольшие засыпанные ямы.

Сразу после случившегося в ближайшей школе был организован пункт временного размещения, куда и направили жителей. Затем нуждающимся предоставили место в гостинице.

Жительницы поврежденного дома рассказали Myslo о событиях минувшей ночи.

Юлия:

— Сын услышал, что в воздухе что-то жужжит — мы поняли, что это летит беспилотник. Сразу окна почему-то решили закрыть, не знаю зачем, как-то интуитивно. И тут взрыв.

Вера Петровна:

— Все попадало с полок и подоконников — дом так сильно тряхнуло. И звук разбивающегося стекла — окна в домах посыпались. Мы сразу выскочили на улицу, уже горело во дворе, людей вокруг тоже было много. Позвонили 112. И вот мы как вышли на лавочку, так и сидим. Конечно, страшно…

Квартира Галины Гавриленыч располагается на пятом этаже дома:

— Я проснулась около трех ночи — болела нога, сделала себе обезболивающий укол. И тут грохот, потом ещё… И потом тишина. Минут через пять как грохнет, я аж отлетела на кровать. Когда пришла в себя, вижу, что балкона нет. Выглянула, а тут все в дыму, и дыра примерно метровая в асфальте под домом.

Народ высыпал во двор. Минут через 15-20 спецслужбы все уже были на месте, потом скорые, полиция. Тут все оцепили. Нас отправили в гостиницу. Сейчас вспоминаю, что в первую секунду даже испугаться не успела. Потом уже меня трясти начало, и я заплакала. Подумала, слава Богу, что живы остались.

По нашим данным, помимо двух домов на улице Металлургов сильно поврежден частный сектор на Дачном проезде у Щегловской засеки.