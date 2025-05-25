На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Дмитрий Миляев написал:
— Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
Об эом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Дмитрий Миляев.
Дмитрий Миляев написал:
— Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.
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