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На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об эом в своем телеграм-канале сообщает губернатор Дмитрий Миляев.

Дмитрий Миляев написал:

— Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112.

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