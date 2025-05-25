В Тульской области потушено пять пожаров

Фото МЧС.

Пострадавших нет. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не допущено.

На 192 километре трассы М-4 «ДОН» в Веневском районе загорелся грузовой автомобиль. Возгорание ликвидировали 8 огнеборцев и 2 единицы техники от МЧС России.

В деревне Ясенки Щекинского района возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировано на 10 квадратах. От МЧС России привлекалось 6 огнеборцев и 2 единицы техники.

В деревне Щегловка Богородицкого района пожар случился в жилом доме на 72 квадратах. От МЧС России привлекалось 11 огнеборцев и 3 единицы техники.

На улице Железнодорожной в микрорайоне Соцгород в Алексине возгорание в неэксплуатируемом сооружении на 15 квадратах ликвидировали 8 огнеборцев и 2 единицы техники. .

В деревне Сетка Веневского района возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировали 7 огнеборцев и 3 единицы техники.

Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий шести ДТП: двух в Заокском районе и по одному в Алексине, в Веневском, Суворовском, Узловском районах.