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  4. В Тульской области за прошедшие сутки 24 мая потушено пять пожаров - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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В Тульской области потушено пять пожаров
Фото МЧС.

В Тульской области потушено пять пожаров

Пострадавших нет. Чрезвычайных ситуаций и происшествий на водных объектах не допущено.

На 192 километре трассы М-4 «ДОН» в Веневском районе загорелся грузовой автомобиль. Возгорание ликвидировали 8 огнеборцев и 2 единицы техники от МЧС России. 

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В деревне Ясенки Щекинского района возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировано на 10 квадратах. От МЧС России привлекалось 6 огнеборцев и 2 единицы техники.

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В деревне Щегловка Богородицкого района пожар случился в жилом доме на 72 квадратах. От МЧС России привлекалось 11 огнеборцев и 3 единицы техники.  

На улице Железнодорожной в микрорайоне Соцгород в Алексине возгорание в неэксплуатируемом сооружении на 15 квадратах ликвидировали 8 огнеборцев и 2 единицы техники. . 

В деревне Сетка Веневского района возгорание в неэксплуатируемом сооружении ликвидировали 7 огнеборцев и 3 единицы техники. 

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Спасатели МЧС России привлекались к ликвидации последствий шести ДТП: двух в Заокском районе и по одному в Алексине, в Веневском, Суворовском, Узловском районах.

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