В Алексине приставы помогли пенсионеру приструнить наглых соседей

Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

Пожилой мужчина никак не мог установить забор и его участок превратился в проходной двор.

В Алексине 50-летняя местная жительница вместе со своими родственниками и друзьями регулярно нарушали границы земельного участка, принадлежащего её 76-летнему соседу.

Незваные гости не раз использовали чужую территорию по своему усмотрению и выступали против установки забора. Пожилой мужчина подал иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Суд поддержал требования истца и постановил установить границы земельного участка, а также обязал соседку пенсионера не чинить ему препятствий.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской области. Пристав уведомил должницу о наличии исполнительного производства, а затем на месте проконтролировал исполнение решения суда.

В ходе исполнительных действий был определены границы земельного участка пенсионера и установлено временное ограждение.