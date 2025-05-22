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В Алексине приставы помогли пенсионеру приструнить наглых соседей
Фото: пресс-служба УФССП России по Тульской области

В Алексине приставы помогли пенсионеру приструнить наглых соседей

Пожилой мужчина никак не мог установить забор и его участок превратился в проходной двор.

В Алексине 50-летняя местная жительница вместе со своими родственниками и друзьями регулярно нарушали границы земельного участка, принадлежащего её 76-летнему соседу.

Незваные гости не раз использовали чужую территорию по своему усмотрению и выступали против установки забора. Пожилой мужчина подал иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Суд поддержал требования истца и постановил установить границы земельного участка, а также обязал соседку пенсионера не чинить ему препятствий.

Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской области. Пристав уведомил должницу о наличии исполнительного производства, а затем на месте проконтролировал исполнение решения суда.

В ходе исполнительных действий был определены границы земельного участка пенсионера и установлено временное ограждение.

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