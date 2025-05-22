В Алексине приставы помогли пенсионеру приструнить наглых соседей

В Алексине 50-летняя местная жительница вместе со своими родственниками и друзьями регулярно нарушали границы земельного участка, принадлежащего её 76-летнему соседу.
Незваные гости не раз использовали чужую территорию по своему усмотрению и выступали против установки забора. Пожилой мужчина подал иск об устранении препятствий в пользовании земельным участком. Суд поддержал требования истца и постановил установить границы земельного участка, а также обязал соседку пенсионера не чинить ему препятствий.
Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Алексинского и Заокского районов Тульской области. Пристав уведомил должницу о наличии исполнительного производства, а затем на месте проконтролировал исполнение решения суда.
В ходе исполнительных действий был определены границы земельного участка пенсионера и установлено временное ограждение.