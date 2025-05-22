За 12 часов силы ПВО сбили над Тульской областью 13 вражеских беспилотников

Об этом сообщает официальный телеграм-канал Минобороны России.

По данным ведомства, в четверг, 22 мая, с 8.00 до 20.00, над территорией Тульской области были уничтожены 13 украинских БпЛА.

Напомним, ранее сообщалось, что с 20 по 22 мая над Тульской областью были сбиты 20 вражеских дронов.