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В Тульской области выявили 35 новых участков для жилищного строительства
Фото из архива Myslo

В Тульской области выявили 35 новых участков для жилищного строительства

Их общая площадь превысила 62800 кв. м.

Для анализа эффективности использования земельных участков и определения возможности их вовлечения в оборот для жилищного строительства при Управлении Росреестра по Тульской области создан оперативный штаб, в состав которого входят представители профильных служб и ведомств. 

По итогам его очередного заседания в перечень земельных участков и территорий, подходящих для вовлечения в жилищное строительство, включено 35 новых земельных участков общей площадью 62846 кв. м.

Общее количество участков и территорий, пригодных для строительства, составляет 1147, а их суммарная площадь превышает 1000 га. Проект «Земля для стройки» реализуется в регионе с 2021 года и является частью госпрограммы «Национальная система пространственных данных».

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вчера, в 22:29 0
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