В Тульской области выявили 35 новых участков для жилищного строительства

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Для анализа эффективности использования земельных участков и определения возможности их вовлечения в оборот для жилищного строительства при Управлении Росреестра по Тульской области создан оперативный штаб, в состав которого входят представители профильных служб и ведомств.

По итогам его очередного заседания в перечень земельных участков и территорий, подходящих для вовлечения в жилищное строительство, включено 35 новых земельных участков общей площадью 62846 кв. м.

Общее количество участков и территорий, пригодных для строительства, составляет 1147, а их суммарная площадь превышает 1000 га. Проект «Земля для стройки» реализуется в регионе с 2021 года и является частью госпрограммы «Национальная система пространственных данных».