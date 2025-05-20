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Туляк не смог продать BMW из-за долга в 420 тысяч рублей
Фото УФССП по Тульской области.

Туляк не смог продать BMW из-за долга в 420 тысяч рублей

Приставы наложили запрет на любые действия с автомобилем.

Житель Воловского района взял в кредит больше 420 тысяч рублей, но платить по нему отказался. Банк подал на мужчину в суд, который обязал должника вернуть деньги.

Уведомления о долге должник получал, но закрывать кредит не торопился. Тогда судебные приставы проверили имущество должника и обнаружили у него автомобиль марки BMW.

Чтобы заставить мужчину рассчитаться, пристав наложил запрет на любые сделки с автомобилем. Сам владелец продолжал пользоваться машиной, но продать её или совершить другие операции уже не мог.

Эта мера сработала быстро: увидев ограничения, должник погасил всю задолженность банку целиком.

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