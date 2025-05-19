Все тайное становится явным. «Арсенал» наконец-то победил в гостях

Фото пресс-службы ФК «Уфа».

Жизнь все-таки богата на открытия. Вот, например, после игры в столице Башкирии местные журналисты взяли и спросили Александра Сторожука: «Были все же какие-то цели у „Арсенала“ в этом сезоне или нет?» А он взял и ответил: «Конечно, внутри команды хотели повторить прошлогоднее попадание в четверку». Казалось бы, в этот момент должен был раздаться гром небесный, а молния испепелить того, кто озвучил эту невероятную крамолу. Но нет, не случилось ничего. Совсем ничего. Вот так, за неделю до конца турнира, нам, наконец, озвучили эту страшную тайну.

А мы-то гадали: чего это команда с десятым бюджетом в лиге вдруг так резво взяла со старта? Может, хочет повторить достижения предыдущего сезона? Нет, уверяли нас, никаких целей нам никто не ставил, и мы сами себе не ставили. Играем как получится. Пока получается.

Это что же? Пройдет еще неделя — и обнародуют фамилии тех, кто забивал за «Арсенал» на зимних сборах? А как же подписки кровью о неразглашении тайны?

Задумаемся о такой простой вещи: что бы произошло, если бы фраза о попадании в четверку была произнесена в начале сезона? Типа мы понимаем, что ресурсов не хватает, официально задачу выхода в Премьер-лигу нам никто не ставил. Но мы максималисты и всей командой решили попробовать повторить тот успех, который был только что. Можно было бы даже про десятый бюджет лиги в очередной раз завернуть. А заодно про строительство: если в этом сезоне не выйдет, в следующем обязательно все построим и выстрелим.

А там бы и гендиректор клуба Валерий Гриньковский собрал свою пресс-конференцию и сообщил нечто совсем невероятное. Что есть, как и у всех, определенные финансовые трудности, но все свои обязательства клуб благодаря поддержке губернатора выполняет. Как бы дальше ни складывалось, клуб не бросят, будем работать на перспективу. Также до конца сезона собираемся вернуть прежнюю разрешенную вместимость стадиона и постепенно устанавливаем систему Fan ID, мало ли как дела пойдут.

Сложно поверить, что в таких обстоятельствах дошло бы до нынешнего... Ну хорошо, не противостояния — отчуждения между главным тренером, руководством клуба и всеми, кто хоть как-то следит за тульским футболом. Потому что когда с тобой ведут себя честно, открыто, волей-неволей отвечаешь тем же, входишь в положение. А когда вот так — все время темнят, — поневоле начинаешь любые события воспринимать как макли, у которых есть свой скрытый смысл. В итоге все выливается в популярную у болельщиков теорию заговора: если команда всё время проигрывает, а главного тренера все равно хотят оставить, значит, несмотря на обещания, взят курс на то, чтобы клуб потопить. Потому что с момента знаменитого брифинга ничего внушающего оптимизм в тульском футболе не произошло.

Зато вокруг команды по-прежнему полно слухов и домыслов. Вот, например, в популярном ТГ-канале Ильёва появляется информация о том, что в «Арсенале» не хотят продлевать трудовые отношения с ведущими игроками, у которых истекает срок контрактов. Сколько нужно попыток, чтобы угадать, с чьей подачи это могло появиться, если по ходу сезона единственная персона из клуба, кто время от времени рассказывает владельцу канала о том, что происходит в «Арсенале», это его главный тренер?

Казалось бы, рабочий момент. Есть ли переговоры о контрактах, нет ли — это внутреннее дело клуба, мало ли какие для того причины. Но их публичное обсуждение похоже на пустое перетряхивание грязного белья или попытку извлечь из этой информации некую выгоду.

Единственная причина, которая может оправдывать подобные новости, это последующий тезис о том, что у Александра Сторожука еще год контракта. «Если „Арсенал“ решится с ним расстаться, учитывая все коллизии, то должен будет заплатить до конца соглашения». Это на какие же такие коллизии успел себе в Туле в этом году заработать наш главный тренер? Хотя в футболе, конечно, свои расчеты.

Но вот что радует: фраза звучит как предложение начать переговоры о расставании. В Туле ведь тоже могут в ответ заявить: «Поторговаться согласны, но есть нюансы». Не с вами ли клуб чудом в этом году не вылетел во Вторую лигу? Будем надеяться, что стороны все же найдут точки соприкосновения.

А пока «Арсенал» как-то даже повеселел. Недавний матч с «Родиной» вышел не таким и плохим. Можно сказать, «Родина» увезла победу из Тулы чудом. Теперь вот игра в Уфе, учитывая все те же коллизии, прошла под диктовку «Арсенала». Нет, конечно, башкирская команда старалась и ближе к концу матча даже владела преимуществом — футболисты Тулы больше думали о том, как сохранить свое преимущество. При этом ничего, что бы поставило в тупик оборону тульской команды, хозяева не придумали. Хотя им, казалось, победа точно была нужнее. «Уфа» на тот момент еще не гарантировала себе сохранение прописки в Первой лиге.

Свой гол хозяева забили не с игры, а со стандарта. Уфимец Черняк пробил практически идеально — под перекладину. Среагировать на такой удар было очень сложно.

У «Арсенала» впервые в этом сезоне вышли все четыре легионера в стартовом составе. Даже, казалось бы, верного игрока основы Калмыкова в нападении заменил Джуранович. То ли, наконец, перед отпуском иностранцы адаптировались, по мнению тренерского штаба, в российском чемпионате, то ли просто был дан шанс проявить себя.

В итоге Рейес даже забил гол, сбив своими манипуляциями с толку вратаря хозяев Баклова. Получился трехтысячный гол тульских команд в чемпионатах СССР и России на всех уровнях. Да еще и первый гол футболиста из Доминиканской республики в чемпионатах России. А вот Джуранович, как всегда, кроме старания ничем особым не запомнился. Хотя, если уж без предвзятости, все нападающие у Александра Сторожука непросто вписываются в состав. Даже Окоронкво в прошлом сезоне потребовалась адаптация, и Турищев прошлой осенью долго примеривался, пока не забил свои пять мячей.

Дело, может, и в том, что для уверенности Джурановичу надо, наконец, забить. Перед пробитием одиннадцатиметрового он отчаянно жестикулировал в сторону тренерской скамейки, предлагая себя в роли исполнителя, но такого шанса все равно не получил. Бить пошел Большаков и сделал это максимально уверенно.

Теперь до завершения многострадального сезона остался один шаг: в субботу в Тулу приезжает чемпион Первой лиги этого года — калининградская «Балтика». На этом все происходившее в нынешнем году станет историей.

«Уфа» — «Арсенал» — 1:2 (0:1).

Голы: Большаков (33, с пенальти) — 0:1, Рейес (55) — 0:2, Черняк (61) — 1:2.

«Уфа»: Баклов, Корнюшин, Кутин, Карпов, Стоцкий (Ахатов, 73), Гуренко, Анисимов, Бочеров (Черняк, 59), Мацхарашвили (Исаев, 59), Агеян, Ложкин (Муллин, 73).

«Арсенал»: Цулая, Большаков, Ботака, Бердников (Москаленчик, 46), Попов, Аванесян, Брнович, Алинви (Раздорских, 70), Рейес (Гелоян, 84), Ткачёв (Липовой, 63), Джуранович (Калмыков, 84).

Предупреждены: Мацхарашвили, Анисимов — Рейес, Бердников, Цулая.

Судья — Кирилл Силантьев (Самара).

18 мая. Уфа. Стадион «Нефтяник».