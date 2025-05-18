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За неделю в Туле отремонтировали более 1200 кв. м дорог
Фото: пресс-служба администрации Тулы

За неделю в Туле отремонтировали более 1200 кв. м дорог

В работах по ямочному ремонту задействовано три муниципальные бригады, а также представители подрядной организации.

На минувшей неделе аварийно-восстановительный ремонт был выполнен на площади более 1200 квадратных метров. Работы велись на автодорогах по ул. Советской, Степанова, Вересаева, Герцена, Окской, Володарского, Новомедвенскому и Варваровскому проездам и других.

В прошедшие выходные дороги ремонтировали на ул. Сойфера, Лейтейзена, Н. Руднева, Октябрьской, Морозова, Некрасова, Галкина и Калужском шоссе. В работах было задействовано четыре бригады, три из которых — муниципальные.

С начала года в Туле были устранены дефекты дорожного покрытия на площади более 17 000 квадратных метров. Ремонт проводится на объектах, выявленных сотрудниками администрации Тулы, по результатам совместной работы с ГИБДД, заявкам на сервис «Тула — без ям», а также по обращениям жителей.

Заявки от туляков принимаются по телефонам: 30-47-81, 30-73-49.

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