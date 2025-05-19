Десятиклассник из Тулы спас своего дедушку на отдыхе в Крыму

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

Десятиклассник из Тулы Илья Немчинов во время отдыха с семьей на Черном море в Крыму предотвратил гибель своего родственника. Его дедушка отправился плавать, после чего пропал из вида. Спустя время внук Илья нашел члена своей семьи, тот лежал на воде и не подавал признаков жизни.

Школьник бросился в воду, подтащил пострадавшего к себе и, удерживая на воде, позвал на помощь. Как только удалось вынести дедушку на берег, десятиклассник оказал ему первую помощь, сделав непрямой массаж сердца и искусственное дыхание.

«Благодаря героическому поступку внука дедушка пришел в сознание и получил квалифицированную помощь медиков», — рассказали в региональном МЧС.

За проявленную смелость, отвагу и самоотверженность ученика «Центра образования № 58 „Поколение будущего“» наградили медалью «За спасение погибающих на водах».