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В Тульской области за неделю клещи покусали 112 человек
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области за неделю клещи покусали 112 человек

Чаще всего паразиты по-прежнему нападают вблизи жилых домов.

За неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 112 туляков (из них дети — 30 человек), за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 149 случаев, сообщили в региональном Роспотребнадзоре. 

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (43,1%), на территории садово-огородных товариществ (31%), при посещении лесов (6,3%) и других территорий (19,6%).

За период мониторинга специалисты исследовали 342 клеща, снятых с людей, и 34 клеща из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 12,8%.

«На текущий момент обработано 205,73 га, в том числе территории летних оздоровительных учреждений — 85,3 га», — отметили в ведомстве. 

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сегодня, в 12:20 0
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