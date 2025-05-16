В Тульской области за неделю клещи покусали 112 человек

Фото Алексея Пирязева.

Чаще всего паразиты по-прежнему нападают вблизи жилых домов.

За неделю по поводу присасывания клещей за медицинской помощью обратилось 112 туляков (из них дети — 30 человек), за аналогичный период 2024 года было зарегистрировано 149 случаев, сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

Факты присасывания регистрируются на придомовой территории (43,1%), на территории садово-огородных товариществ (31%), при посещении лесов (6,3%) и других территорий (19,6%).

За период мониторинга специалисты исследовали 342 клеща, снятых с людей, и 34 клеща из объектов окружающей среды, общая инфицированность боррелиями составила 12,8%.

«На текущий момент обработано 205,73 га, в том числе территории летних оздоровительных учреждений — 85,3 га», — отметили в ведомстве.