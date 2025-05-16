  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульские поисковики нашли останки трех бойцов Красной Армии в Белевском районе - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульские поисковики нашли останки трех бойцов Красной Армии в Белевском районе
Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

Тульские поисковики нашли останки трех бойцов Красной Армии в Белевском районе

Среди находок также три винтовки времен ВОВ.

В окрестностях деревень Башкино и Верхние Дольцы тульские поисковики обнаружили останки трех бойцов Красной Армии и три винтовки времён Великой Отечественной войны (предположительно самозарядная винтовка Токарева или СВТ), а также один медальон, рассказал губернатор Дмитрий Миляев. 

После экспертизы оружие передадут в один из музеев Тульской области. 

Картина раскопок свидетельствует о настоящих героях, которые в годы Великой Отечественной войны - в далеком 41-м, судя по всему пытались малочисленной группой взять укреплённый район, т.к. были опоясаны пулемётными лентами, а рядом был обнаружен ящик с запасными частями для пулемёта «Максим», а также каска набитая патронами, использовавшаяся как переноска.

«Света», «Светка» — такими ласковыми для оружия именами нарекали самозарядную винтовку Токарева советские бойцы. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:42 +1
Другие статьи по темам
Место
Белевский район
Прочее
останкибойцы красной армиидмитрий миляев

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Майские праздники в России предложили сделать непрерывными
Майские праздники в России предложили сделать непрерывными
В Тульской области за неделю клещи покусали 112 человек
В Тульской области за неделю клещи покусали 112 человек
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.