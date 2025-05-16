Тульские поисковики нашли останки трех бойцов Красной Армии в Белевском районе

Фото из телеграм-канала Дмитрия Миляева.

В окрестностях деревень Башкино и Верхние Дольцы тульские поисковики обнаружили останки трех бойцов Красной Армии и три винтовки времён Великой Отечественной войны (предположительно самозарядная винтовка Токарева или СВТ), а также один медальон, рассказал губернатор Дмитрий Миляев.

После экспертизы оружие передадут в один из музеев Тульской области.

Картина раскопок свидетельствует о настоящих героях, которые в годы Великой Отечественной войны - в далеком 41-м, судя по всему пытались малочисленной группой взять укреплённый район, т.к. были опоясаны пулемётными лентами, а рядом был обнаружен ящик с запасными частями для пулемёта «Максим», а также каска набитая патронами, использовавшаяся как переноска.

«Света», «Светка» — такими ласковыми для оружия именами нарекали самозарядную винтовку Токарева советские бойцы.