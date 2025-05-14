В Тульской области прошла тренировка перед началом основного периода ЕГЭ

Фото министерства образования Тульской области.

Предметы — русский язык, устная часть ЕГЭ по английскому языку и информатике.

14 мая прошло ежегодное всероссийское тренировочное мероприятие перед началом основного периода ЕГЭ. Подобные тренировки проводятся ежегодно для финальной проверки готовности перед началом экзаменов.

Как сообщает министерство образования Тульской области, была протестирована техническая готовность пунктов проведения экзаменов, были отработаны действия организаторов и технических специалистов при проведении ЕГЭ. Выпускники получили возможность потренироваться в выполнении экзаменационных работ по контрольным измерительным материалам 2025 года.

В мероприятии задействовали 43 пункта проведения экзаменов, более 2 тысяч организаторов и 4534 выпускника. Тренировка проведена по русскому языку, устной части ЕГЭ по английскому языку и информатике.