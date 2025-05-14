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В «Л. Н. Т.» откроется выставка уникальных фотографий в технике амбротипии «Стеклянные “Бѣсы”»
Фото предоставлены музеем-усадьбой «Ясная Поляна».

В «Л. Н. Т.» откроется выставка уникальных фотографий в технике амбротипии «Стеклянные “Бѣсы”»

В экспозиции будут представлены фотоработы в старинной технике, иллюстрирующие роман Федора Достоевского «Бесы».

Открытие выставки Белгородского государственного литературного музея «Стеклянные „Б?сы“» состоиися 16 мая в 14.30 в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» (Тула, ул. Металлистов, 25). 

Выставка «Стеклянные „Б?сы“» — результат творческого поиска белгородского художника Павла Титовича, работающего в технике амбротипии. Этот фотографический процесс, разработанный в начале 1850-х британским фотографом и изобретателем Фредериком Арчером, позволяет сохранять изображения на стеклянных пластинах. Именно по этой причине предстоящая выставка в филиале яснополянского музея и получила свое название.

Экспозиция представляет взгляд современного фотохудожника на то, как могли бы выглядеть персонажи романа «Бесы». По словам создателей выставки, если бы герои этого произведения были реальными людьми, то их можно было запечатлеть «в стекле» уже во времена Достоевского.

— Я старался, чтобы каждый человек, который позировал мне для амбротипов, вжился в своего героя. Мне нужно было собрать некий психологический портрет. Я видел живого человека и спрашивал себя: в ком бы мог «поселиться» Николай Ставрогин или Петр Верховенский? — рассказывает Павел Титович.

Всего в «Л. Н. Т.» покажут 25 амбротипов Павла Титовича, вдохновленных романом «Бесы». Посетители выставки также смогут заглянуть в мастерскую фотохудожника, где познакомятся с процессом появления изображения на стеклянной пластине, техникой и материалами, которые необходимы мастеру для работы.

Экспозиция будет работать до 17 августа.  12+

 

Павел Титович — художник международной ассоциации фотоискусства FIAP, член Союза фотохудожников России — единственный фотохудожник в Белгороде, создающий фотографии в технике амбротипии. Его произведения хранятся в Государственном Русском музее, Белгородском государственном художественном музее, в частных коллекциях в России, Франции, США, Нидерландах, Бельгии, Канаде и Испании.

Серия амбротипов «Персонажи романа Достоевского „Бесы“» была удостоена Гран-при Всероссийского конкурса «Аргус» «Фотография среди искусств» и получили 1-е место в номинации «Слово и его воплощение. Театр. Литература. Поэзия».
 

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