Цены на такси в России могут взлететь в 2-3 раза из-за нового закона

Госдума приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года, пишет «Газета.ru».
Согласно принятому закону, к работе в такси будут допущены автомобили российского производства, например: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus, Lada Aura и «Москвич».
По данным экспертов Аналитического центра при правительстве (АЦ), из-за нового закона из отрасли могут уйти до 500 тысяч таксистов.
— Дефицит водителей такси уже наблюдается, поэтому тарифы вырастут, — прокомментировала результаты исследования председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.
Волна подорожания может захлестнуть с весны 2026 года. Однако, по словам Зариповой, в целом по регионам рост будет равномерным.
Ранее предприниматели отмечали, что многие самозанятые водители не могут позволить себе приобрести новые автомобили, соответствующие требованиям локализации, что вынудит их прекратить перевозки.