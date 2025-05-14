Цены на такси в России могут взлететь в 2-3 раза из-за нового закона

Фото Алексея Пирязева.

Водители смогут работать только на автомобилях с высокой долей российской сборки.

Госдума приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года, пишет «Газета.ru».

Согласно принятому закону, к работе в такси будут допущены автомобили российского производства, например: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus, Lada Aura и «Москвич».