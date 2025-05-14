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Цены на такси в России могут взлететь в 2-3 раза из-за нового закона
Фото Алексея Пирязева.

Цены на такси в России могут взлететь в 2-3 раза из-за нового закона

Водители смогут работать только на автомобилях с высокой долей российской сборки.

Госдума приняла закон, которым предлагается установить требования к уровню локализации автомобилей, используемых в качестве такси. Предполагается, что он вступит в силу с 1 марта 2026 года, пишет «Газета.ru». 

Согласно принятому закону, к работе в такси будут допущены автомобили российского производства, например: Lada Vesta, Lada Granta, Lada Largus, Lada Aura и «Москвич».

По данным экспертов Аналитического центра при правительстве (АЦ), из-за нового закона из отрасли могут уйти до 500 тысяч таксистов. 

— Дефицит водителей такси уже наблюдается, поэтому тарифы вырастут, — прокомментировала результаты исследования председатель Общественного совета по развитию такси Ирина Зарипова.

Волна подорожания может захлестнуть с весны 2026 года. Однако, по словам Зариповой, в целом по регионам рост будет равномерным. 

Ранее предприниматели отмечали, что многие самозанятые водители не могут позволить себе приобрести новые автомобили, соответствующие требованиям локализации, что вынудит их прекратить перевозки.

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сегодня, в 12:32 −7
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