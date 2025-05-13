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В Туле рынок «Салют» продали за 144 млн рублей
Фото Алексея Пирязева.

В Туле рынок «Салют» продали за 144 млн рублей

Комплекс купил владелец рынка «Привозъ».

Министерство земельных и имущественных отношений региона продало рынок «Салют», расположенный в Туле на ул. Академика Павлова, 2. Новым собственником стал владелец рынка «Привозъ» Борис Чистяков. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства. 

Уточняется, что предприниматель обратился в МИЗО с заявлением о реализации права на приобретение арендуемого имущества.

Стоимость сделки — 144 717 311 руб. Такая сумма была установлена после оценки рыночной стоимости имущества от 27 марта 2025 года.

Чистякову предоставлена рассрочка оплаты приобретаемого имущества
на семь лет.

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Фотограф:
сегодня, в 16:54 +1
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