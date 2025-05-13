В Туле рынок «Салют» продали за 144 млн рублей

Фото Алексея Пирязева.

Министерство земельных и имущественных отношений региона продало рынок «Салют», расположенный в Туле на ул. Академика Павлова, 2. Новым собственником стал владелец рынка «Привозъ» Борис Чистяков. Соответствующая информация опубликована на сайте ведомства.

Уточняется, что предприниматель обратился в МИЗО с заявлением о реализации права на приобретение арендуемого имущества.

Стоимость сделки — 144 717 311 руб. Такая сумма была установлена после оценки рыночной стоимости имущества от 27 марта 2025 года.

Чистякову предоставлена рассрочка оплаты приобретаемого имущества

на семь лет.