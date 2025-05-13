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Туляки стали чаще жаловаться на банки и МФО
Фото из архива Myslo.

Туляки стали чаще жаловаться на банки и МФО

Об этом сообщает региональное отделение Центробанка РФ.

По данным регулятора, за первый квартал 2025 года жители региона направили в Банк России 599 обращений — это на треть больше, чем за тот же период предыдущего года.

Количество заявлений относительно работы банков выросло на 32% (до 267). В июле прошлого года регулятор обязал банки приостанавливать на два дня подозрительные операции, чтобы предотвратить хищение средств. Это отразилось на динамике обращений.

Люди стали чаще жаловаться из-за приостановки дистанционного банковского обслуживания. При этом по результатам рассмотрения большинства обращений по вопросу блокировки, банки подтвердили, что клиенты могли стать жертвами мошенников.

Почти в два раза выросло число жалоб на микрофинансовые организации (до 80). Потребители жаловались на сложности с возвратом денег при отказе от дополнительных услуг и на оформление займов без их согласия. Также поступали обращения о недостоверной информации в кредитной истории

На 40% (до 31) снизилось число заявлений, касающихся деятельности страховщиков. Изменилась процедура оспаривания коэффициента бонус-малус (КБМ). Такая тема раньше была самой распространенной среди жалоб на ОСАГО. Сейчас автолюбители могут самостоятельно узнать свой КБМ в личном кабинете на сайте Национальной страховой информационной системы и в случае несогласия с его значением оставить обращение с просьбой пересчитать его.

Если вы столкнулись с нарушением ваших прав со стороны финансовой организации — направьте обращение в Банк России.

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