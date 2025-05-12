Житель Тульской области 18 лет не платил дочери алименты

На исполнении в отделении судебных приставов Богородицкого и Воловского районов Тульской области находилось производство о взыскании с 47-летнего местного жителя крупного долга по алиментам.

По информации пресс-службы ведомства, мужчина беспечно относился к исполнению родительских обязанностей и к 18-летию дочери накопил долг на сумму около полумиллиона рублей.

Все эти годы должник не имел официального заработка и не оформлял на себя имущества. После того, как дочь стала совершеннолетней, нерадивый отец открыл новый банковский счёт и внёс туда крупную сумму денег.

Приставам сразу же стало об этом известно, они мгновенно арестовали все средства. В результате девушка получила полагающиеся ей алиментные выплаты.

Управление ФССП России по Тульской области напоминает: задолженность по алиментам взыскивается и после достижения ребёнком совершеннолетия. Государство защищает интересы детей и не освобождает от долга неплательщиков алиментов даже по достижении ребёнком 18 лет.