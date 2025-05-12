Завтра два округа Тулы частично останутся без воды.

Фото Дмитрия Дзюбина

По данным «Тулагорводоканала», в среду, 14 мая, с 8.00 до 20.00 будет прекращена подача холодной воды:

в части Пролетарского района города: в квартале, ограниченном улицами: Пролетарская – Епифанская – Кирова – Марата;

в части Привокзального района: в с. Алешня, с. Маслово (по ул.: Электронная, Радиотехническая, Лазерная, Белевская, Белоусовский бульвар, Ландышевая, Васильковая, Лесная), ЖК «Притяжение», ЖК «Петровский квартал», п. Косая Гора.

Пониженное давление холодного водоснабжения ожидается в южной части Советского, Центрального, Привокзального районов, южнее улицы Гоголевской, квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстрой», а так же п. Рассвет, п. Иншинский, Скуратовские поселки, п. Мясново, п. Лихвинка, п. Михалково.

После завершения ремонта возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.