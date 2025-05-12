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В Тульском экзотариуме на свет появился малыш кошачьего лемура
Фото Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме на свет появился малыш кошачьего лемура

Мать и детеныш чувствуют себя прекрасно.

В Тульском экзотариуме произошло радостное событие — родился малыш кошачьего лемура. 

Самка и новорожденный лемур чувствуют себя прекрасно. Сотрудники зоопарка поясняют, что пол удастся узнать через месяц, а пока малыш висит на маме. 

Кошачьи лемуры относятся к уязвимым видам животных, находящимся под угрозой исчезновения. Основной причиной сокращения численности популяции является уничтожение естественной среды обитания, браконьерство и нелегальная торговля животными.

Чтобы привлечь внимание общественности к проблеме, Международный союз охраны природы (IUCN) включил кошачьих лемуров в Красную книгу.

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Автор:
сегодня, в 09:01 +9
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