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Погода в Туле 11 мая: ночью заморозки, днем до +13°С
Фото Алексея Пирязева

Погода в Туле 11 мая: ночью заморозки, днем до +13°С

Прогноз составлен по данным гидрометцентра.

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0…+5°С, местами заморозки до -1°С, днем +8…+13°С.

Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст. 

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