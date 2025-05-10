Погода в Туле 11 мая: ночью заморозки, днем до +13°С

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5°С, местами заморозки до -1°С, днем +8…+13°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
Прогноз составлен по данным гидрометцентра.
Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 0…+5°С, местами заморозки до -1°С, днем +8…+13°С.
Атмосферное давление 740-745 мм рт. ст.
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