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В Туле 7 мая ограничат движение транспорта

В Туле 7 мая ограничат движение транспорта

В городе пройдет ряд мероприятий.

7 мая в Туле пройдет генеральная репетиция парада, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов: 

— запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 13.00:
— ограничено движение всех видов транспортных средств:
с 06.00 до 13.00:
— на площади Ленина, на ул. Менделеевской;

с 09.00 до 13.00:
— на пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской); 
— на ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена);
— на ул. Лейтейзена; 
— на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской); 
— на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской); 
— на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);
— на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка); 
— в Садовом переулке;
— на ул. Никитской;
— в Чапаевском проезде;
— на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской);
— на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской);
— на Крестовоздвиженской пл.
— на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.); 
— на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);
— на ул. Союзной;
— в Денисовском переулке;
— в Благовещенском переулке;
— на пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской); 
— на ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена); 
— на ул. Лейтейзена; 
— на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской); 
— на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской); 
— на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской). 

7 мая также пройдет торжественное мероприятие в Тульском академическом театре драмы, приуроченное к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 00.00 до 15.00 на ул. Пушкинской, на участке от пр. Ленина до ул. Фридриха Энгельса.

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