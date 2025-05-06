В Туле 7 мая ограничат движение транспорта

7 мая в Туле пройдет генеральная репетиция парада, приуроченного к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов:

— запрещена остановка и стоянка с 00.00 до 13.00:

— ограничено движение всех видов транспортных средств:

с 06.00 до 13.00:

— на площади Ленина, на ул. Менделеевской;

с 09.00 до 13.00:

— на пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской);

— на ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена);

— на ул. Лейтейзена;

— на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской);

— на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской);

— на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской);

— на ул. Дзержинского (на участке от ул. Советской до Садового переулка);

— в Садовом переулке;

— на ул. Никитской;

— в Чапаевском проезде;

— на ул. Розы Люксембург (на участке от ул. Никитской до ул. Советской);

— на ул. Тургеневской (на участке от ул. Менделеевской до ул. Советской);

— на Крестовоздвиженской пл.

— на ул. Фридриха Энгельса (на участке от ул. Советской до Крестовоздвиженской пл.);

— на ул. Революции (на участке от ул. Советской до ул. Менделеевской);

— на ул. Союзной;

— в Денисовском переулке;

— в Благовещенском переулке;

— на пр. Ленина (на участке от ул. Советской до ул. Пушкинской);

— на ул. Пушкинской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Лейтейзена);

— на ул. Лейтейзена;

— на ул. Мосина (на участке от ул. Лейтейзена до ул. Советской);

— на ул. Колетвинова (на участке от ул. Пушкинской до ул. Староникитской);

— на ул. Староникитской (на участке от ул. Колетвинова до ул. Советской).

7 мая также пройдет торжественное мероприятие в Тульском академическом театре драмы, приуроченное к празднованию 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.

Будет запрещена остановка и стоянка, ограничено движение всех видов транспортных средств с 00.00 до 15.00 на ул. Пушкинской, на участке от пр. Ленина до ул. Фридриха Энгельса.