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Плавский водоканал уличили в сбросах сточных вод в реку Локну
Фото пресс-службы прокуратуры Тульской области.

Плавский водоканал уличили в сбросах сточных вод в реку Локну

Директор МУПа получил представление от прокуратуры.

Тульская природоохранная прокуратура совместно со специалистом министерства сельского хозяйства, природных ресурсов и экологии региона проверяла соблюдение закона об охране окружающей среды в Плавске.

В ходе проверки выяснилось, что МУП «Плавский водоканал» сбрасывало сточные воды в реку Локну прямо из канализационного колодца, находящегося рядом с домом № 1 на улице Горького. Вода содержала недопустимое количество вредных примесей, превышающее установленные нормы, при этом разрешение на использование реки предприятием получено не было.

В результате проверки прокуроры направили руководству Плавского водоканала требование немедленно исправить ситуацию и прекратить загрязнения. Также в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях. 

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