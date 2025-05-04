Фото пресс-службы правительства Тульской области.

4 мая жители Дубны присоединились к проекту «Здоровый муниципалитет». По «Маршруту здоровья», который пролегал от усадьбы Мосоловых, прошли более 50 человек. Участники преодолели 2 км по живописному берегу Заводского пруда реки Дубны.

10 мая к «Маршруту здоровья» присоединятся жители Суворова.

Напомним, инициатива направлена на вовлечение жителей Тульской области в спорт и активный отдых. Для организации качественных и результативных занятий готовятся квалифицированные инструкторы по программе, созданной специалистами Лиги здоровья нации и Общероссийского конгресса муниципальных образований.