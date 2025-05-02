Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы в период с 2 по 3 мая на территории Тульской области ожидаются заморозки до - 3 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:не оставляй обогреватель наедине с детьми и животными;