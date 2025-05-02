Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются заморозки

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы в период с 2 по 3 мая на территории Тульской области ожидаются заморозки до - 3 градусов.
Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:не оставляй обогреватель наедине с детьми и животными;
- пользуйся только заводскими приборами;
- не перегружай электросеть;
- убери обогреватель подальше от мебели и занавесок, не суши на нем вещи и обувь;
- включил - следи;
- под рукой держи огнетушитель;
- установи пожарный извещатель. Прибор громким звуком предупредит о задымлении.