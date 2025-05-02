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Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются заморозки

Метеопредупреждение: в Тульской области ожидаются заморозки

Синоптики прогнозируют понижение температуры до минус трех градусов.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в ночные и утренние часы в период с 2 по 3 мая на территории Тульской области ожидаются заморозки до - 3 градусов.

Главное управление МЧС России по Тульской области рекомендует:не оставляй обогреватель наедине с детьми и животными;

  • пользуйся только заводскими приборами;
  • не перегружай электросеть;
  • убери обогреватель подальше от мебели и занавесок, не суши на нем вещи и обувь;
  • включил - следи;
  • под рукой держи огнетушитель;
  • установи пожарный извещатель. Прибор громким звуком предупредит о задымлении.

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Автор:
сегодня, в 12:52 +3
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