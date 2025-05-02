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Дмитрий Миляев встретился с президентом мотоклуба «Ночные волки»

Дмитрий Миляев встретился с президентом мотоклуба «Ночные волки»

Глава региона отметил, что «Ночные волки» активно принимают участие в мероприятиях и гуманитарных миссиях, оказывают поддержку участникам СВО.

1 мая Тульскую область посетили члены всероссийского мотоклуба «Ночные волки». Губернатор Дмитрий Миляев провел встречу с его президентом Александром Залдастановым.

Традиционно в мае клуб проводит акции, приуроченные к Победе советского народа над фашизмом. Каждый год участники мотомарша посещают памятники и музеи Великой Отечественной войны, организовывают возложения к мемориальным комплексам.

 

— Тульская область — регион, который постоянно принимает мотомарш. В преддверии 80-летия Великой Победы и в Год защитника Отечества такие патриотические акции приобретают особую значимость. Сейчас, как никогда, важно сплотиться и проявить патриотизм, сохранить память о героях и передать историю нашей страны подрастающему поколению, – сказал губернатор.

Дмитрий Миляев и Александр Залдастанов обсудили планы мотообъединения на юбилейный год.

Всероссийский мотоклуб «Ночные волки» создан в 1989 году. Его члены оказывают всестороннюю помощь бойцам СВО и их семьям: закупают и сами передают на передовую экипировку и обмундирование, специальное оборудование, авто- и мототехнику, продовольственные товары. Тульское отделение оказывает помощь Всероссийскому мотоклубу в сборе гуманитарной помощи и денежных средств.

26 апреля «Ночные волки» открыли мотосезон масштабным парадом в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Специально для мотомарша была изготовлена и установлена на автомобильную платформу точная четырехметровая копия скульптуры Воина-освободителя.

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Автор:
сегодня, в 12:06 −5
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