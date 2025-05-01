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Апрель в Туле побил сразу семь температурных рекордов
Фото Алексея Пирязева.

Апрель в Туле побил сразу семь температурных рекордов

Всего за месяц в регионе выпало 43 мм осадков.

Погода в марте и апреле в Тульской области удивила жителей мягким теплом и солнечной активностью. Так, среднемесячная температура марта оказалась на уровне +8,9 °C, что сразу на целых два градуса превышает обычную норму, рассказали Myslo синоптики. 

Апрель тоже превзошел ожидания: его средняя температура была заметно выше аналогичных показателей прошлых лет. Если в 2022-м этот месяц порадовал только +6,1 °C, то в 2023-м показатель вырос до +9,7 °C, а в прошлом году — до +11,3 °C. Таким образом, апрель 2025-го занял промежуточное положение между этими показателями.

Что касается осадков, то прошедший апрель показал стабильные цифры: всего за месяц в регионе выпало 43 мм осадков, что соответствует 106% от нормы. Аналогичная ситуация наблюдалась годом ранее, когда апрель принес 44 мм осадков (109%).

Продолжительность солнечного сияния в апреле 2025 года достигла впечатляющих 227 часов, тогда как стандартная норма составляет всего 204 часа. Это значит, что жители могли наслаждаться ярким солнышком гораздо дольше обычного.

Кроме того, специалисты отмечают ряд новых рекордов максимальной температуры воздуха, установленных именно в апреле этого года.

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В третьей декаде апреля, наблюдались заморозки в воздухе, но исторические минимумы не были побиты.

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Фотограф:
сегодня, в 10:03 +1
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