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Алексей Павлов стал руководителем главка МЧС по Московской области
Фото МЧС России.

Алексей Павлов стал руководителем главка МЧС по Московской области

На должность он назначен указом Президента.

Указом Президента РФ Владимира Путина Алексея Павлова назначили на должность руководителя главка МЧС по Московской области. Генерал-майор последние 6 лет возглавлял ГУ МЧС России по Тульской области. 

Глава ведомства Александр Куренков выразил уверенность, что высокий профессионализм, личные качества, а также опыт, полученный за годы службы, помогут новому начальнику с честью справиться с возложенными задачами, сообщает МЧС России. 

В структуре МЧС России Алексей Павлов работал более 20 лет. Он является уроженцем города Ногинска Московской области. 


 
 

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