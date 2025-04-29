Заключенный новомосковской колонии напал на сотрудника: суд огласил приговор

В Новомосковске заключенный исправительной колонии № 6 признан виновным в дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества.

Судом установлено, что 7 ноября 2024 года обвиняемый вышел на утреннюю проверку осужденных без головного убора. Сотрудник колонии сделал ему замечание. В ответ на это обвиняемый вышел из строя и со спины напал на сотрудника. Подхватил на руки и швырнул его на асфальт. В результате этого несчастный сотрудник колонии не только испытал боль, но и ушиб голову вместе с коленом.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 2 лет 3 месяцев колонии строгого режима.