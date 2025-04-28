За выходные 28 водителей сели за руль пьяными

Фото Алексея Пирязева.

Сотрудники ГАИ просят не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД.

За минувшие пятницу и выходные дни, с 25 апреля по 27 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области установили 28 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, из них: