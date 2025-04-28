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За выходные 28 водителей сели за руль пьяными
Фото Алексея Пирязева.

За выходные 28 водителей сели за руль пьяными

Сотрудники ГАИ просят не оставаться равнодушными к проблеме нарушения ПДД.

За минувшие пятницу и выходные дни, с 25 апреля по 27 апреля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области установили 28 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, из них:
 
  • управлявшие в состоянии опьянения (часть 1 статьи 12.8 КоАП РФ) — 8 водителей;
  • управление в состоянии опьянения и не имеющие права управления транспортными средствами (часть 3 статьи 12.8 КоАП РФ) — 5 водителей;
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ) — 7 водителей;
  • отказавшиеся от прохождения медицинского освидетельствования водителей, не имеющие права управления транспортными средствами (часть 2 статьи 12.26 КоАП РФ) — 4 водителя.
 
Кроме того, в отношении четырех водителей за рецидив действий собраны материалы проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 Уголовного кодекса.
 
 

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сегодня, в 17:35 0
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