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Туляк спрятал автомобиль от приставов из-за долга в три миллиона рублей
Фото УФССП по Тульской области.

Туляк спрятал автомобиль от приставов из-за долга в три миллиона рублей

Однако машину специалисты все-таки нашли и отправили на штрафстоянку.

Туляка осудили за грабеж и приговорили выплатить компенсацию жертве в размере примерно трёх миллионов рублей.

Поскольку осужденный отказался добровольно возмещать ущерб, судебные приставы начали принудительное взыскание. Они арестовали принадлежащую мужчине машину марки УАЗ, но тот специально скрывал её местонахождение.

Однако автомобиль все-таки наши в одном из центральных районов Тулы и отправили на штрафстоянку с помощью эвакуатора. Теперь УАЗ реализуют на торгах, а полученные деньги направят на оплату долгов осуждённого.

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