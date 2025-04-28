Газовики провели техническое обслуживание Вечного огня на площади Победы в Туле

Фото пресс-службы "Тулагоргаза".

Мероприятие прошло в рамках подготовки к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Специалисты «Тулагоргаза» провели ежегодное техническое обслуживание системы подачи газа на одном из старейших мемориалов Вечного огня на площади Победы. Он был построен в 1967 году.

Комплекс работ по техническому обслуживанию включал проверку работоспособности горелки, ее очистку от копоти и нагара, проверку герметичности всех соединений, регулировку процесса горения и высоты пламени, удаление мусора.

Во время отключения мемориала от газоснабжения была соблюдена традиция сохранения Вечного огня: частица огня была перенесена на специальный факел, по завершению техобслуживания от него вновь газовики зажгли Вечный огонь.

Как сообщает пресс-служба «Тулагоргаза», в зоне ответственности компании также находятся мемориалы с Вечным огнем в Кремлевском сквере у памятника сотрудникам органов государственной безопасности, партизанам, бойцам разведывательно-диверсионных групп и истребительных батальонов — участникам героической обороны города Тулы осенью-зимой 1941 года, на Московском шоссе у мемориала «Защитниками неба Отечества».