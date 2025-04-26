Массовые рейды ГИБДД пройдут на дорогах Тульской области

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Они стартовали в пятницу и продолжатся по воскресенье включительно.

С 25 по 27 апреля 2025 года сотрудниками Госавтоинспекции Тульской области на территории всего региона проводятся массированные мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения, направленные на профилактику ДТП.



Так, за вечер пятницы только на территории города Тулы выявлено 93 административных правонарушений, из них:

1 факт выезда на полосу, предназначенную для встречного движения;

10 фактов управления транспортными средствами, не имеющими такого права;

5 фактов нарушения правил перевозки детей в легковых автомобилях;

17 фактов нарушения ПДД пешеходами;

установлено 7 транспортных средств, на которых установлены стекла, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств;

1 факт невыполнения водителем требования о прохождении медицинского освидетельствования;

4 факта непредоставления преимущества в движении пешеходам;

4 факта управления транспортным средством водителями, не имеющими при себе документов, предусмотренными Правилами дорожного движения.

Госавтоинспекция Тульской области информирует, что на протяжении всех выходных дней сотрудники ДПС будут нести службу в усиленном режиме.