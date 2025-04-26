Дмитрий Миляев обратился к тулякам в связи с годовщиной трагедии на Чернобыльской АЭС

Фото из архива Myslo

39 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла одна из самых крупных и стращных техногенных катастроф современности, которая навсегда изменила жизни миллионов людей.

— В этот день мы отдаем дань уважения тем, кто, не щадя себя, ликвидировал последствия катастрофы, — отметил Дмитрий Миляев. — Среди них были и жители Тульской области — инженеры, военнослужащие, строители, медики.

Люди, которые рискуя собственным здоровьем, остановили распространение радиации и сделали все возможное для спасения других. Мы гордимся их силой и мужеством. Наш долг — сохранить память о тех, кто защитил нас от большой беды, и не допустить повторения подобных трагедий.