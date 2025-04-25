В Ясной Поляне приступят ко второму этапу реконструкции фондохранилища

Фото пресс-службы «Единого заказчика в сфере строительства».

Работа с объектами незавершенного строительства продолжается на территории музея-усадьбы Льва Толстого в Ясной Поляне. Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение на второй этап проекта, включающий реконструкцию фондохранилища. Ранее эксперты рассмотрели проектную документацию реставрационных мастерских в рамках первого этапа.

Разновысокое здание фондохранилища общей площадью 4567,5 кв. м будет иметь 3-4 этажа, включая мансарду и цокольный уровень. Оно расположено на обособленном участке «Ясной Поляны» и составляет единый комплекс вместе с фестивальным центром и реставрационными мастерскими. Об этом сообщает пресс-служба ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Проектные решения для завершения строительства фондохранилища разработаны с учетом обследования текущего состояния здания, в том числе фундаментов, стен, кровли, перекрытий и других архитектурно-конструктивных элементов.

— Каждое из помещений оснастят современным оборудованием, которое будет обеспечивать условия хранения и научной работы с коллекциями и архивными фондами на уровне ведущих отечественных и мировых музейных центров. Отдельные площади выделят для оцифровки ценных материалов и приема посетителей, — сообщил главный эксперт проекта Кирилл Кунаков.

Заказчик — публично-правовая компания «Единый заказчик в сфере строительства». Генеральный проектировщик — ООО «ПСК Строймонолит».