Андрей Дубровский: «Межпарламентские соглашения – хорошая основа для конструктивного взаимодействия с регионами»

Фото: пресс-служба Тульской областной Думы

Тульская областная Дума заключила соглашения о межпарламентском сотрудничестве с Народными Советами ДНР и ЛНР, а также с Липецким областным Советом депутатов.

Торжественная церемония прошла в Санкт-Петербурге в рамках работы Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ. Председатель Тульской областной Думы, участник СВО Андрей Дубровский подчеркнул, что новые соглашения станут отправной точкой для развития межпарламентского диалога: позволят обмениваться правоприменительной практикой и законотворческими инициативами.

– Мы последовательно выстраиваем конструктивное взаимодействие с другими субъектами страны, в том числе с новыми регионами. Соглашения о межпарламентском сотрудничестве – хорошая основа для этого. В октябре 2022 года Тульская областная Дума подписала такой документ с Госсоветом Республики Крым, а теперь – с коллегами из Луганска и Донецка. – отметил Андрей Дубровский. – Тульская область активно взаимодействует с ЛНР и ДНР, поддерживает гуманитарные и экономические связи, сотрудничает в вопросах оздоровления детей и других сферах.

Эта большая работа начата еще в 2022 году в рамках соглашения, подписанного тогда еще главой нашего региона, а сейчас помощником Президента России Алексеем Геннадьевичем Дюминым с Главой ДНР Денисом Владимировичем Пушилиным. Она продолжается и сейчас, вопросы помощи Донбассу и Новороссии на личном контроле у Губернатора Дмитрия Вячеславовича Миляева.

В Мариуполе тульские специалисты продолжают восстанавливать целые кварталы, строить детские сады и школы. Новые соглашения позволят нам активизировать совместную работу по развитию законодательной базы и интеграции новых регионов в общую правовую систему Российской Федерации.

Председатель Народного Совета Донецкой Народной Республики Константин Кузьмин рассказал, что сегодня подписано семь соглашений и все значимы для развития сотрудничества.

– Каждый субъект Российской Федерации уникален, и у каждого свой опыт формирования законодательства. Где-то, например, есть хорошие наработки в сфере промышленности, в другом регионе – в отраслях культуры, физкультуры и спорта, в других направлениях. Эта практика, конечно, будет полезна нам для дальнейшей законодательной работы в интересах людей. Мы будем перенимать опыт, проводить консультации, изучать предложения, – сказал Константин Александрович

Председатель Народного Совета ДНР также отметил, что в сотрудничестве с Тульской областью особенно интересно то, что это большой промышленный регион, обладающий в то же время богатой культурой. Ценным, по словам Константина Александровича, является опыт нашей области в решении вопросов трудоустройства возвращающихся из зоны боевых действий участников СВО.

Председатель Народного Совета Луганской Народной Республики Денис Мирошниченко отметил, что ему особенно приятно было подписывать соглашение с участником СВО. По словам Дениса Николаевича, это лучший фундамент для взаимодействия. Он также уверен, что межрегиональное взаимодействие участников специальной военной операции будет развиваться, как и другие контакты между жителями, общественностью, молодежью. Соглашение, сказал он, должно стать основой дружбой на века.

– Уверен, что нашим ребятам интересно и полезно будет побывать в Тульской области, узнать о регионе не из книг и учебников, а пообщаться с людьми, – сказал Денис Мирошниченко.

Он также отметил, что для ЛНР, как для нового субъекта Российской Федерации, важен опыт, которым обладают другие регионы.

– Поэтому мы расширяем границы нашего межпарламентского сотрудничества. При этом мы уверены, что тот опыт, который есть у нас, пригодится коллегам, – сказал Денис Николаевич.