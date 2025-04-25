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В Туле стартовал седьмой «Диктант Победы»
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В Туле стартовал седьмой «Диктант Победы»

В этом году в рамках акции принимают участие 90 стран и 89 субъектов РФ.

25 апреля в рамках федерального проекта партии «Единая Россия» «Историческая память» в Туле стартовала седьмая международная историческая акция — «Диктант Победы». Ее цель — объединение жителей и сохранение памяти о подвиге героев Великой Отечественной войны.

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев принял участие в акции в онлайн-формате.

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— Несмотря на то, что нахожусь в рабочей поездке в Китае, нашел время и ответил на интересные вопросы о Великой Отечественной войне, подвигах наших героев, а также о событиях СВО, — сказал Дмитрий Миляев.

В Тульской области «Диктант Победы» проходил на 867 закрытых площадках (в школах, учреждениях культуры и спорта, вузах, на предприятиях) и впервые — на трех открытых площадках: в Туле на площади Победы, в Чекалине у памятника А. П. Чекалину, в Белевском районе возле мемориала «Курган Бессмертия».

Также в девяти городах региона, которым присвоен статус «Город-герой», «Город трудовой доблести», «Город воинской славы», была организована акция «Письмо герою». Участники «Диктанта Победы» могли написать письма, которые будут направлены бойцам СВО.

На площади Победы в Туле в диктанте приняли участие порядка 350 человек.

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Заместитель губернатора Тульской области Алексей Давлетшин приветствовал участников от лица главы региона Дмитрия Миляева и отметил, что 2025-й — знаковый год, важный не только для нашей страны, но и для всего человечества.

— В этом году мы празднуем 80 лет со дня Великой Победы. Тульская область — героическая земля. Наши деды и прадеды 80 лет назад отстояли не только Тулу и Москву — они одержали ту самую победу, которой сегодня мы дорожим, которой мы сегодня гордимся.

«Диктант Победы» — важная патриотическая акция, в которой принимает большое количество участников всех возрастов, в том числе молодежь. Это ещё один повод объединиться, вспомнить наших героев, всех, кто трудился на фронте и в тылу, вспомнить те подвиги, которые они совершили ради нашей Победы, — сказал Алексей Давлетшин.

Заместитель Губернатора поблагодарил региональное отделение партии «Единая Россия», которое традиционно проводит эту акцию.

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У мемориального комплекса «Курган Бессмертия» в Белевском районе под открытым небом вместе с жителями района, ветеранами и бойцами СВО тест написали сенатор РФ Николай Воробьев, генеральный директор «Газпром межрегионгаз Тула» и «Газпром газораспределение Тула» Юрий Любарский.

По словам Николая Воробьева, особенно символично, что в этом году к акции присоединились военнослужащие, участники СВО, ветераны боевых действий, которые переняли традиции отцов и дедов.

— Их мужество — прямое продолжение подвига поколения Победы. «Диктант Победы» — это больше, чем просветительская акция. Это всенародная дань уважения поколению победителей, символ нашей благодарности тем, кто с оружием в руках отстоял свободу и будущее нашей страны. Каждый вопрос Диктанта — это нить, связывающая нас с героями 1945 года, напоминание о цене, которую заплатил наш народ за мир.

«Диктант Победы» сегодня объединил миллионы людей разных возрастов и национальностей. Это наш общий вклад в борьбу за историческую правду, против попыток переписать итоги войны, а знания участников акции станут достойным ответом тем, кто пытается стереть нашу память. Мы помним и мы гордимся! — сказал Николай Воробьев.

В «Диктанте Победы» 25 вопросов. Они посвящены истории Великой Отечественной войны, ключевым событиям, выдающимся людям, подвигам героев. В этом году в список вопросов вошла тема специальной военной операции. Задания формировали историки — эксперты Российского исторического и Российского военно-исторического обществ.

Жители Тульской области могут принять участие в «Диктанте Победы» до конца 2025 года онлайн на сайте.

В этом году в рамках акции «Диктант Победы» принимают участие 90 стран и 89 субъектов РФ.

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