В Тульской области задержан лидер преступной группы, организовавший незаконную миграцию в регионе

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Во втором отделе по расследованию особо важных дел продолжается расследование уголовного дела об организации незаконной миграции на территории Новомосковска, Кимовска и Донского. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Тульской области.

Ранее сообщалось, что следствие задержало трое сотрудников коммерческих организаций, занимающихся подбором персонала по найму для других предприятий. Они незаконно обеспечили жильем и работой на территории Тульской области не менее 21 иностранца из числа граждан Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана.

В ходе расследования уголовного дела была установлена причастность к данному преступлению жителя Московской области, по указанию которого вышеуказанные фигуранты обеспечивали мигрантов средствами незаконного пребывания на территории страны.



В настоящее время мужчина задержан, ему предъявлено обвинение в ч. 3 ст. 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции в составе организованной преступной группы). По ходатайству следователя в отношении обвиняемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме того, по уголовному делу наложен арест на денежные средства и транспорт обвиняемых на общую сумму свыше 5 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается следователями следственного управления при оперативном сопровождении сотрудников регионального УФСБ.