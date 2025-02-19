Жители Донского возмущены варварской вырубкой туй

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К активистам региональной общественной организации «Экологическая защита» поступило письмо от жителей Донского. Они сообщили, что на территории мемориального комплекса «Братская могила» безжалостно вырубают здоровые и красивые туи:

– Мы просто в шоке от действий коммунальных служб, – говорится в письме. – В администрации нам ответили, что опиловка проводится в рамках благоустройства территории. Старые и больные деревья убираются, а весной они планируют посадить на этом месте кустарники. Но, во-первых, какая же это опиловка? Во-вторых, деревья все здоровы и являются украшением города! Это живая память о наших бойцах! Что за варварское благоустройство?

Активисты-экологи считают, что необходимо провести тщательное обследование деревьев и оставшихся после вырубки пней, на предмет болезней. Если деревья окажутся здоровыми, подход к благоустройству этой территории придётся кардинально пересмотреть. Общественники рассчитывают, что на эту ситуацию обратят внимание местные власти и надзорные органы.