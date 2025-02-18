Тульские школьники чаще всего выбирают сдавать ЕГЭ по физике, химии и биологии

Фото Алексея Пирязева.

В этом году экзамены сдадут больше 20 тысяч выпускников.

В 2025 году государственную итоговую аттестацию будут проходить более 14,5 тысячи выпускников 9-х классов и порядка 5,5 тысячи одиннадцатиклассников. Об этом сообщила министр образования Тульской области Оксана Осташко на оперативном совещании.

С выбором предметов девятиклассники должны определиться до 1 марта, прием заявлений на участие в ЕГЭ от выпускников 11-х классов завершился 1 февраля. Начиная с прошлого года появилась возможность подачи заявления через портал Госуслуг.

Чаще всего школьники выбирают для экзамена обществознание, биологию и физику. В этом году выросло число выпускников, выбравших ЕГЭ по физике, химии и биологии. Также увеличилось количество ребят, выбравших профильную математику и информатику.

Утверждены три периода проведения ГИА — досрочный, основной и дополнительный. Пересдать экзамен одиннадцатиклассники смогут 3 и 4 июля. В региональном правительстве отметили, что в регионе готовят 157 пунктов проведения ГИА.

«Принято решение о переходе в этом году на новую технологию получения материалов ОГЭ через интернет и печати их в аудиториях, а также об оснащении пунктов проведения экзаменов средствами видеонаблюдения. Переход на новую технологию позволит сократить время на выдачу и обработку материалов экзамена, а также максимально обеспечить информационную безопасность при проведении государственной итоговой аттестации, — отмечает Оксана Осташко.

Специалистам, которых привлекают для проведения экзаменов, увеличат на 33% размер компенсации. А для контроля соблюдения порядка на экзаменах в ППЭ будет организовано онлайн-наблюдение на портале «Смотри ЕГЭ».