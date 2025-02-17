Сотрудники тульской ГАИ помогли на трассе замерзшему дальнобойщику

Фото Госавтоинспекции Тульской области.

Фура в темноте наехала на колесо и сломалась, а денег на эвакуацию у водителя не было.

Вечером 30 января сотрудники Госавтоинспекции Илья Аверьянов и Артем Яхонтов получили сообщение о том, что на трассе под Тулой произошло ДТП с грузовиком. На месте происшествия они обнаружили грузовик, стоящий на темном участке дороги и частично блокирующий движение.

Водитель рассказал, что его ослепила встречная машина и он случайно наехал на колесо, которое оказалось на дороге. Мужчина находился в отчаянии, пояснил, что он не местный, едет из Краснодара в Калужскую область, денег на эвакуатор нет, как поступить в сложившейся ситуации он не знает и очень сильно замерз.

Инспекторы установили конусы вокруг машины и включили мигалки на своем автомобиле, чтобы предупредить других водителей. Замерзшего водителя посадили в патрульный автомобиль и напоили горячим чаем.

Инспекторам ДПС удалось найти неравнодушного автомеханика, который согласился приехать на место происшествия, помог водителю завести грузовик, чтобы тот смог доехать до автосервиса, где впоследствии устранил неисправность.