В 40 кварталах Тульской области проведут комплексные кадастровые работы 

На территории Тульской области в 2025 году за счет средств Федерального бюджета региональным филиалом Роскадастра запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в 40 кадастровых кварталах.

Работы проведут для уточнения местоположения границ земельных участков, для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий и сооружений. После этого в Единый государственный реестр недвижимости внесут точные сведения о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Работы будут бесплатными для граждан, так как финансируются за счет федерального бюджета. Сейчас Роскадастр готовится к работам: идет сбор исходных документов.