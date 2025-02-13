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В 40 кварталах Тульской области проведут комплексные кадастровые работы 

В 40 кварталах Тульской области проведут комплексные кадастровые работы 

Это коснется недвижимости Богородицкого, Веневского, Заокского, Ясногорского районов, Тулы, Алексина, Суворова и Новомосковска.

На территории Тульской области в 2025 году за счет средств Федерального бюджета региональным филиалом Роскадастра запланировано проведение комплексных кадастровых работ в отношении объектов недвижимости, расположенных в 40 кадастровых кварталах. 

Работы проведут для уточнения местоположения границ земельных участков, для установления или уточнения местоположения на земельных участках зданий и сооружений. После этого в Единый государственный реестр недвижимости внесут точные сведения о местоположении границ земельных участков, зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства. Работы будут бесплатными для граждан, так как финансируются за счет федерального бюджета. Сейчас Роскадастр готовится к работам: идет сбор исходных документов.

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