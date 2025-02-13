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Тульская и Челябинская области договорились о расширении сотрудничества
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульская и Челябинская области договорились о расширении сотрудничества

11 и 12 февраля губернатор Тульской области Дмитрий Миляев с рабочим визитом находился в Челябинской области.

Итогом посещения стало укрепление взаимодействия между регионами. Соглашение о сотрудничестве было подписано в прошлом году на Петербургском экономическом форуме.

Тульская делегация во главе с губернатором посетила ряд промышленных предприятий, познакомилась с инфраструктурой поддержки бизнеса, а также со спортивными объектами области. Особое внимание было уделено производителям спортивного инвентаря, в том числе для людей с ограниченными возможностями.

Делегация также посетила Челябинский Центр поддержки и реабилитации участников специальной военной операции.

Отдельной задачей в рамках визита было обсуждение возможностей для расширения промышленной кооперации. В этом направлении уже есть ряд примеров налаженного сотрудничества.

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— Совместная работа с Челябинскими коллегами — это вклад в сохранение преемственности поколений и укрепление многолетних традиций сотрудничества. Наша промышленная кооперация отличный тому пример, — отметил Дмитрий Миляев.

Первый заместитель губернатора — председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев провел рабочую встречу с заместителем губернатора Челябинской области Андреем Фалейчиком. На ней обсудили вопросы строительства, коммунального и дорожного хозяйства, развития инфраструктуры двух регионов.

Так, между контрольными органами регионов подписано соглашение об обмене практиками контроля и аналитического мониторинга в сфере закупок, в том числе при реализации нацпроектов, практиками антикоррупционной работы и организации взаимных стажировок.

Взаимодействие наращивается и в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Будет заключено соглашение о сотрудничестве центров «Мой бизнес» Тульской и Челябинской областей.

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