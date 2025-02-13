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Полиция ищет родственников мужчины, который потерял память из-за травмы головы

Полиция ищет родственников мужчины, который потерял память из-за травмы головы

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

МВД России просит помощи в поиске знакомых и родственников гражданина, потерявшего память в результате полученной в 1997–1998 гг. в г. Хабаровске травмы головы. До настоящего времени он не может вспомнить сведения о себе, своих близких, родственниках и знакомых.

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Согласно заключению медико-криминалистических исследований Бюро судебно-медицинской экспертизы Департамента здравоохранения города Москвы, установлено, что наиболее вероятный год рождения мужчины — 1956. Особые приметы — татуировка в правой подлопаточной области в виде группы крови и резус- фактора «А (1) RH+».

Данный гражданин представляется Эйфманинным Александром Ивановичем (ранее — Степановым Александром Ивановичем, Верховых Александром Васильевичем, Глуховым Александром Петровичем). 

Всех, кто узнал человека на фотографии и владеет информацией о его прошлом, его родных, близких и знакомых, просьба сообщить по телефонам: 

  • 8 (495) 994-15-15 (с мобильного — 112);
  • 8 (496) 262-63-74.

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