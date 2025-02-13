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Как будет работать музей-усадьба «Ясная Поляна» в праздничные дни февраля
Фото Алексея Пирязева.

Как будет работать музей-усадьба «Ясная Поляна» в праздничные дни февраля

Публикуем график.

В праздничные дни февраля музей-усадьба «Ясная Поляна» и его филиалы будут работать по следующему графику.

Усадьба «Ясная Поляна». Телефон: +7 (48751) 76-1-25.

22 февраля музей-усадьба «Ясная Поляна» работает по обычному графику. Экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого — Флигель Кузминских» проводятся с 9.30 до 14.40. С 14.50 до 15.30 проводятся экскурсии по маршруту «Заповедник — Дом Толстого» (без посещения Флигеля Кузминских).

Самостоятельное посещение мемориальных зданий в эти дни невозможно.

23 февраля мемориальные здания, Дом Толстого и Флигель Кузминских, будут закрыты для посещения, экскурсии проводиться не будут. В этот день можно прогуляться по территории заповедника, воспользовавшись аудиотуром «Прогулка по Ясной Поляне». Вход на территорию — с 9.00 до 16.00, находиться на территории можно до 17.00. 

Также 23 февраля будет работать мемориальная конюшня. Посетителям будут доступны экскурсии по конюшне и катание на лошадях.

«Л. Н. Т.». Телефон: +7 (4872) 77-33-02.

В Музейном квартале Тулы в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» располагается интерактивная экспозиция «Мой адрес всегда: Тула». На втором этаже комплекса можно увидеть выставку «Снегурочка. Ракурсы» из собрания Музея-заповедника А. Н. Островского «Щелыково».

График работы: 22 и 23 февраля с 10.00 до 18.00.

Музей Земства и градостроительной истории в Крапивне. Телефон: +7 910 552-51-29.

В старинном уездном городе туристы могут познакомиться с достопримечательностями места в рамках обзорной или тематической экскурсии. Экспозиция музея рассказывает об истории градостроительства и общественной жизни России XIX столетия, в том числе об опыте местного самоуправления после проведения земской реформы 1864 года. Также в музее проводятся мастер-классы.

График работы: 22 и 23 февраля с 9.00 до 17.00.

Козлова Засека. Телефон: +7 (4872) 31-40-92.

На ближайшей к Ясной Поляне железнодорожной станции Козлова Засека можно посетить историческое здание вокзала, связанное с поездками семьи Толстых и их гостей, а также осмотреть выставку «Железная дорога Льва Толстого».

График работы:

  • 22 февраля с 9.00 до 16.30, экскурсии проводятся с 9.30 до 15.30;
  • 23 февраля выходной день.

Щекино (Ясенки). Телефон: +7 903 038-52-30.

Достопримечательностью историко-культурного комплекса на железнодорожной станции «Щекино» (Ясенки) является стилизованный остановочный пункт станции Ясенки (это название станция носила до 1903 года) с билетной кассой и пассажирским вагоном конца XIX — начала XX века. В вагоне можно увидеть, в каких условиях путешествовали пассажиры первого, второго и третьего классов, посмотреть кинохронику о пребывании на станции Щекино Льва Николаевича Толстого.

График работы:

  • 22 февраля с 9.30 до 16.30, экскурсии проводятся с 9.30 до 15.30;
  • 23 февраля выходной день.

Малое Пирогово. Телефон: +7 (48751) 31-3-30.

В усадьбе посетителям предлагаются экскурсии по территории и усадебному дому, владелицами которого были младшая сестра Льва Толстого Мария Николаевна и дочь Мария Львовна.

График работы:

  • 22 февраля с 10.00 до 16.30, экскурсии проводятся с 10.00 до 15.30;
  • 23 февраля выходной день.

Никольское-Вяземское. Телефон: +7 920 801-96-31.

Усадьба, принадлежавшая предкам Толстого по отцовской линии, также ждет гостей в февральские праздники. В усадебном доме размещена экспозиция, связанная с историей рода Толстых в контексте истории России. Территорию можно осмотреть с экскурсией «Никольское-Вяземское — родовое имение графов Толстых».

График работы:

  • 22 февраля с 9.00 до 16.00, экскурсии проводятся с 9.00 до 15.00;
  • 23 февраля выходной день.

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